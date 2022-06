Neil Patrick Harris farà parte del cast della serie Doctor Who e BBC ha condiviso la prima foto del suo personaggio che apparirà in occasione del sessantesimo anniversario del cult britannico.

L’emittente britannica non ha svelato alcun dettaglio su chi interpreterà la star di How I Met Your Mother, mettendo solo come indizio un rebus che mostra due cuori più un diamante.

Lo showrunner Russell T Davies ha dichiarato:

Aprire le porte del nostro studio al potente Neil Patrick Harris è un enorme onore. Ma chi, perché, cosa, interpreterà? Dovrete semplicemente aspettare. Ma vi prometto, le cose che stiamo girando ora supera ogni portata. Il Dottore deve stare attento!

Tra gli attori che reciteranno nelle puntate di Doctor Who sotto la guida di Davies ci saranno anche David Tennant e Catherine Tate, al loro ritorno nell’universo della serie con la parte del decimo Dottore e della companion Donna Noble, Ncuti Gatwa che sarà il nuovo protagonista dello show, e Yasmin Finney.

Che ne pensate dell’arrivo di Neil Patrick Harris nel cast di Doctor Who? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: BBC