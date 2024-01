Peter Capaldi, interprete del dodicesimo Dottore, ha commentato gli speciali di Doctor Who realizzati per i 60 anni della serie, oltre a rispondere alle ipotesi di un suo ritorno nell’universo creato per la serie.

L’attore scozzese è stato protagonista dello show sci-fi dal 2013 al 2017 e ha poi passato il testimone a Jodie Whittaker.

Intervistato da Forbes, Capaldi ha ora parlato delle tre puntate con star David Tennant e Catherine Tate:

L’ho amato. Ho pensato fosse grandioso e davvero divertente. Ho trovato la storia meravigliosa, esuberante e piena di vita, elementi drammatici e mostri. David è stato meraviglioso e, ovviamente, anche Catherine Tate. Si tratta di Doctor Who, è pieno di energia ed è una cosa buona nel mondo. La serie è bella, divertente, eccitante e non vedo l’ora di vedere il resto degli speciali e l’arrivo di Ncuti Gatwa. L’ho incontrato ed è davvero una fonte di ispirazione e molto affascinante.

Peter ha quindi parlato del suo personaggio nella nuova serie Criminal Record spiegando:

Sono un fan storico di Doctor Who fin da quando ero un ragazzino. Il personaggio di Haggerty ha la mia stessa età, quindi forse anche lui ha visto Doctor Who. Lui è di quell’epoca. Mi piace l’idea che il mio Dottore sia ancora lì fuori. Non è disponibile per arrivare e apparire in tv. Il vero Dottore non è in tv, il vero Dottore è lì fuori.

L’attore scozzese ha più volte ribadito di essere convinto di aver concluso la sua esperienza nella serie Doctor Who, lodando i suoi successori, di cui ha grande stima.

Dopo la bigenerazione avvenuta in The Giggle, tuttavia, è stato confermato che ci potrebbero essere vari Dottori che si spostano per l’universo in contemporanea e non è quindi da escludere che in futuro anche il dodicesimo Dottore ritorni in scena.

Che ne pensate dei commenti di Peter Capaldi agli episodi speciali per i 60 anni di Doctor Who?

