Nell’atteso episodio di Doctor Who intitolato The Power of the Doctor, che ha permesso di celebrare il centenario della BBC e assistere alla rigenerazione del Dottore interpretato da Jodie Whittaker, ci sono stati dei ritorni dal passato della serie.

Jodie Whittaker ha detto addio allo show cult di cui era protagonista dal 2017, ma sugli schermi sono apparse altre versioni del Signore del Tempo.

David Bradley ha ripreso la parte del primo Dottore, in origine interpretato da William Hartnell, dopo essere apparso in Twice Upon a Time, l’ultima puntata con star Peter Capaldi.

Nell’episodio sono poi presenti Peter Davidson nella parte del Quinto Dottore, ruolo avuto dal 1982 al 1984, e Colin Baker che è stato il Sesto Dottore fino al 1984.

Sylvester McCoy ha recitato nella parte del settimo Dottore, parte interpretata dal 1987 al 1989 e nel pilot della versione americana di Doctor Who.

Paul McGann è ritornato sugli schermi nel ruolo dell’Ottavo Dottore, dopo essere apparso in un film tv realizzato per gli schermi americani e in The Night of the Doctor.

The Power of the Doctor ha dato inoltre spazio al “Dottore Fuggitivo” che ha il volto di Jo Martin, personaggio introdotto nell’episodio The Fugitive of the Judoon.

La puntata si è poi conclusa con l’apparizione a sorpresa di David Tennant, il decimo Dottore che ora è anche il Quattordicesimo.

