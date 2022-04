Apple ha annunciato di aver ordinato la produzione della seriesarà il regista dei primi due episodi del progetto composto da sei episodi sulla storia del leader dei Black Panther, Huey P. Newton.

André Holland, inoltre, è impegnato nelle trattative per il ruolo del protagonista.

Jim Hecht, creatore di Winning Time per HBO, sarà sceneggiatore e produttore esecutivo. Janine Sherman Barrois (Claws) è invece showrunner e produttrice.

La serie si basa sull’articolo scritto per Playboy da Joshuah Bearman e racconta come Newton si è affidato al suo migliore amico, il produttore Bert Schneider, per sfuggire a una caccia all’uomo e rifugiarsi a Cuba mentre sulle sue tracce c’era l’FBI.

Hecht ha co-scritto la storia della serie con Bearman. Don Cheadle ha già diretto alcuni episodi della serie House of Lies e il progetto biografico sulla vita di Miles Davis intitolato Miles Ahead.

Holland, invece, per il piccolo schermo ha recitato in The Eddy, The Knick, Castle Rock e nella sesta stagione di American Horror Story.

Fonte: Variety