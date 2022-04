Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’ultimo saluto a Don Matteo

Ieri sera è andato in onda il quarto episodio della tredicesima stagione di, l’ultimo in cui comparirànei panni dell’ormai storico parroco di Spoleto. La storia proseguirà infatti con l’introduzione di Don Massimo (Raoul Bova) personaggio che porterà ulteriore scompiglio tra gli abitanti della cittadina, che all’inizio faranno fatica ad accettarlo.Scopriamo dunque come Don Matteo è uscito di scena nel corso dell’episodio.

La quarta puntata di Don Matteo 13, si apre, come di consueto, con un omicidio: Pamela, receptionist molto legata al parroco, viene ritrovata senza vita a bordo piscina dell’hotel in cui lavorava. Il sasso insanguinato che l’avrebbe colpita alla testa è proprio sul letto di Franco Fanelli, il fratellastro di Marco Nardi, nuovo PM di Spoleto. Il ragazzo sostiene di aver accompagnato Pamela all’hotel e di averle chiesto di salire in stanza con lui. Al rifiuto della ragazza, sarebbe dunque tornato da solo nella sua camera e avrebbe trovato il sasso sul suo letto la mattina dopo. Preso dalla paura, sarebbe scappato su consiglio del fratello.

Don Matteo decide così di intervenire e va a parlare direttamente con Marco, che racconta il difficile rapporto col fratello e che Pamela stava frequentando qualcun altro. Il parroco comincia così a indagare, parlando con il fratello e il padre e scavando nel suo passato. Poco dopo, capisce chi è il vero colpevole dell’assassinio di Pamela, ma si rende conto che ci sono ancora tanti punti poco chiari nella vicenda.

Il clima congedo inizia a farsi sentire in un dialogo con Anna, in cui il parroco confessa di provare nostalgia della sua vita passata, in cui si era imbarcato in diverse missioni in vari Paesi del mondo. Nel frattempo, riesce anche a sistemare la situazione di Federico, l’adolescente che aveva trovato rifugio nella parrocchia mentre cercava di proteggere il piccolo fratellastro. Arrivati al termine della puntata, vediamo Don Matteo salutare tutti i suoi cari, mentre qualche lacrima solca il suo viso. Giunto in chiesa, prende una sedia e volge lo sguardo al crocifisso, in preda a tanti pensieri. Nell’ultima scena, viene così scortato da due uomini a bordo di una Mercedes nera, che viaggia fuori da Spoleto.

Ecco il saluto inviato da Terence Hill ai fan della serie:

Cosa aspettarci dai prossimi episodi

Nell’attesa di scoprire come proseguirà la storia, ecco qualche indicazione che ci fornisce la sinossi ufficiale del prossimo episodio, dal titolo L’amico ritrovato, in onda giovedì 28 aprile.

Spoleto si sveglia con una notizia sconvolgente: Don Matteo è scomparso, sotto misteriose circostanze. Natalina, Pippo e il Maresciallo Cecchini non credono ai propri occhi: dietro l’altare, a recitare la messa, trovano Don Massimo, che si definisce il nuovo parroco e sostituto di Don Matteo. Che significa? Dov’è il loro amico? Nessuno sa spiegarsi quell’improvvisa sparizione. E mentre Marco decide di aiutare Valentina a risolvere un problema, alimentando la gelosia di Anna, ciascuno di loro cerca di scendere a patti con l’arrivo del nuovo sacerdote. Sono tutti diffidenti, perfino ostili con lui. Chi è Don Massimo? Un impostore? E che fine ha fatto Don Matteo?

Trovate tutte le informazioni su Don Matteo nella nostra scheda.