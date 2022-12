Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio di Doom Patrol andato in onda sugli schermi americani, intitolato Youth Patrol, contiene a sorpresa un riferimento a Riverdale.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nella puntata si scopre il piano del Dottor Janus contro Rita, che si sveglia e si rende conto di aver iniziato a invecchiare visto che è stata privata della longevità.

Rita inizia poi a esplorare il Doom Manor per scoprire che altri esperimenti potrebbe aver compiuto Niles Caulder, rompendo inoltre una fiala che conteneva un incantesimo in grado di far regredire le persone facendole apparire più giovani, fino al punto però di farle scomparire.

I protagonisti vanno quindi da Miss April, mentore di Willoughby, per spezzare l’incantesimo e salvare tutte le persone coinvolte. Il gruppo comprende anche Jane, Vic e Cliff, che si ritrovano coinvolti in una festa dove le persone bevono e si drogano senza freni.

Verso la fine dell’episodio, l’incantesimo inizia ad accelerare e Jane, ora molto più giovane, affronta Cliff e gli dice che devono andarsene, ricevendo una risposta brusca. La protagonista gli chiede così perché si comporta in modo strano e lui risponde citando proprio Riverdale:

Sono uno strano. Guarda la mia mano. Mi hai mai visto senza che io indossi questo stupido guanto? Quello è strano.

2022 starts and ends with a DC series shitting on Riverdale https://t.co/HKcV4tlQfV pic.twitter.com/QzUgWJtmiH — Pェssmaker (@Massive_Peace) December 30, 2022

La frase è una citazione del decimo episodio della prima stagione di Riverdale ed era stata pronunciata da Jughead mentre parlava con Betty, usando praticamente le stesse parole.

Che ne pensate del riferimento a Riverdale proposto dalla serie Doom Patrol? Lasciate un commento!

La quarta stagione si aprirà con il team mentre si ritrova inavvertitamente a viaggiare nel futuro, dove trovano una sorpresa poco piacevole. Obbligati ad affrontare la loro imminente sconfitta, i Doom Patrol devono decidere una volta per tutte cosa è più importante: la loro felicità o il destino del mondo.

Nel cast ci sono anche Brendan Fraser, Matt Bomer, Diane Guerrero, April Bowlby, Joivan Wade, Michelle Gomez, Skye Roberts, Riley Shanahan e Matthew Zuk.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBookMovie