La serieavrà unufficiale dedicato aldella popolare serie britannica dedicata alla storia della famiglia Crawley e a quella delle persone che lavorano per loro.

Il progetto sarà condotto da Jacqueline Coley di Rotten Tomatoes e da Anita Rani, una presentatrice radiofonica e televisiva britannica.

Ogni settimana si riveleranno dietro le quinte, aneddoti, segreti e curiosità sull’amata serie.

Downton Abbey: The Official Podcast debutterà oggi e proporrà inoltre uno sguardo in anteprima esclusiva al prossimo film che continua la storia dei protagonisti.

Tra le persone che verranno intervistate durante le puntate ci sono il creatore Julian Fellowes e i membri del cast Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Allen Leech, Elizabeth McGovern, Lesley Nicol, Penelope Wilton e Michael Fox. Tra gli interventi anche quelli di Dominic West, che recita nel secondo film, dei produttori Gareth Neame e Liz Trubridge, del consulente storico Alastair Bruce, della costumista Anna Mary Scott Robbins, dello scenografo Donal Woods, della casting director Jill Trevellick e di Simon Curtis, regista del film A New Era.

