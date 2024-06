La serie Dr. House si è conclusa dopo 8 stagioni nel 2012 e Lisa Edelstein ha parlato della possibilità che venga realizzato in futuro un revival.

L’interprete di Lisa Cuddy, intervistata da Screenrant, ha spiegato:

È complicato, ma non sono certa. Tutto è possibile. È stata un’esperienza così meravigliosa quando stava esistendo. Adoro che i giovani stiano di nuovo apprezzandola. È davvero interessante secondo me perché, a livello culturale, le cose continuano a spostarsi in avanti e indietro. The Good Doctor è stato lo show successivo di David Shore ed è in un certo senso il contrario di House, tutti sono così buoni. Nel nostro show tutti erano politicamente scorretti, perché penso che le persone stessero semplicemente avendo di nuovo voglia di tutto quello.

Edelstein ha quindi svelato quale altra serie vorrebbe rivedere sugli schermi:

È entusiasmante che ultimamente stia avendo un nuovo sguardo. Spero accada anche a Girlfriends’ Guide To Divorce, perché ho amato farne parte!

Per ora appare difficile che Hugh Laurie sia interessato a riprendere il ruolo del burbero medico diventato uno dei personaggi più amati del piccolo schermo, tuttavia, come ha sottolineato Lisa, non si può escludere mai del tutto il ritorno dello show cult.

Che ne pensate? Sperate in un revival della serie dedicata a Dottor House?

Potete trovare tutte le notizie e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Ricordate di seguirci anche su TikTok!

Fonte: Screenrant