Echo 3 debutterà su Apple TV+ la prossima settimana, ma le riprese in Colombia della serie tv con Luke Evans sono state movimentate.

Il creatore della serie Mark Boal ha raccontato di come è stato lavorare in Colombia per l’intera durata delle riprese:

No, voglio dire, in realtà abbiamo girato durante la pandemia. Quindi il problema più grande erano le precauzioni COVID e assicurarsi che la troupe fosse al sicuro dalla stessa cosa con cui tutti gli altri avevano a che fare in tutto il mondo. La Colombia ha un po’ la reputazione di avere, sai, un problema di sicurezza. Ma non l’abbiamo riscontrato davvero. Voglio dire, abbiamo preso alcune precauzioni ma non abbiamo avuto problemi su quel fronte. I problemi sono stati soprattutto le zanzare e il COVID.

Boal ha continuato spiegando come le sue decisioni come showrunner per la serie, e il suo gusto per le storie televisive, abbiano evoluto il concetto di Echo 3 da episodio a episodio, e come anche la Colombia lo abbia aiutato in questo senso:

Non mi piacciono molto gli show televisivi in ​​cui ogni episodio è esattamente lo stesso mix di dialoghi e violenza con gli stessi identici attori ancora e ancora. Quindi il mondo è un po’ come in un film, il mondo continua ad espandersi e cambiare. Ed è stato super divertente lavorarci e ovviamente, o forse non ovviamente, ma anche solo una specie di grande sfida logistica. Abbiamo girato tutto in Colombia dopo il pilot. Tutto il resto della serie si svolge in Colombia, che è un paese bellissimo ma anche un po’ arduo quando hai a che fare con la geografia diversa. Siamo scesi sulle spiagge. Eravamo anche nella brulicante città di Bogotà e nella giungla stessa. È stato fantastico muoversi con la telecamera, ha tutto un bell’aspetto ed è una specie di personaggio a se stante, ma è un ambiente fisico difficile in cui trovarsi.

I primi tre episodi di Echo 3 saranno presentati in anteprima su Apple TV+ mercoledì 23 novembre, seguiti da nuovi episodi ogni settimana.

Sapevate di queste difficoltà nelle riprese di Echo 3? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

