Annie Weisman, che ha già creato Physical, adatterà in una serie tv il romanzo Imperfect Women, scritto da Araminta Hall, e le protagoniste saranno Elisabeth Moss e Kerry Washington.

La miniserie per Apple TV+, descritta come un thriller psicologico, sarà una co-produzione tra 20th Television e Apple Studios.

Tra le pagine si racconta la storia di Nancy Hennessy, che viene uccisa, lasciandosi alle spalle le sue due migliori amiche, un marito adorante e una figlia, oltre a un amante segreto la cui identità è avvolta dal mistero. Nancy era bellissima, ricca e amata dalle persone che la conoscevano. Dall’esterno la sua vita era perfetta. Ma l’indagine sulla sua morte porta le sue amiche Eleanor e Mary a lottare con il lutto e dei dettagli oscuri emergono, facendo capire che non conoscevano la loro amica e, forse, nemmeno sé stesse.

Elisabeth Moss e Kerry Washington, oltre a recitare nella miniserie, saranno anche produttrici esecutive della miniserie.

La star di The Handmaid’s Tale ha spiegato:

Dal momento in cui ho ricevuto il romanzo di Araminta, non sono riuscita a smettere di leggerlo. Ho ammirato Kerry e il suo lavoro come attrice e produttrice per molti anni e stavo cercando un progetto con cui collaborare con lei e sono stata così elettrizzata dalla reazione che ha avuto quando ho inviato il romanzo a lei e a Pilar di Simpson Street.

Washington ha aggiunto:

Non potevo essere più elettrizzata nel ricevere la telefonata di Elisabeth. Sono da anni una sua immensa fan, come brillante attrice e produttrice innovativa. Elisabeth e Lindsey hanno un gusto impeccabile, come testimonia il modo in cui hanno sostenuto il coinvolgente romanzo di Araminta, e non riesco a pensare a una persona migliore nel portare in vita questo progetto sullo schermo rispetto alla fantastica Annie Weisman. Imperfect Women è esattamente il tipo di narrazione entusiasmante, complessa e onesta che cerchiamo di creare a Simpson Street.