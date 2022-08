Elisabeth Moss, star di The Handmaid’s Tale, sarà la protagonista di un nuovo progetto di genere thriller destinato a FX-Hulu e intitolato The Veil.

La miniserie sarà scritta e prodotta da Steven Knight per FX e l’attrice sarà coinvolta anche come produttrice in collaborazione con Lindsey McManus per conto della loro Love & Squalor Pictures.

Al centro della trama ci sarà un rapporto complicato tra due donne che si ritrovano alle prese con un gioco mortale all’insegna di verità e bugie, il tutto mentre sono in viaggio da Instabul con destinazione Parigi e Londra. Una donna ha un segreto, mentre l’altra è impegnata nella missione di rivelarlo prima che migliaia di vite vengano perdute.

Nick Grad, presidente della programmazione originale di FX, ha dichiarato:

Siamo eccitati nel continuare la nostra partnership con Steven Knight per realizzare The Veil e siamo elettrizzati nell’avere Elisabeth Moss nel ruolo della protagonista. Gli script di Steven sono incredibili e, senza alcun dubbio, metteranno in luce l’incredibile talento di Elisabeth.

Knight, in un comunicato, ha aggiunto:

Sono assolutamente elettrizzato nel raccontare questa storia, che è davvero internazionale e molto contemporanea. Abbiamo riunito alcune delle persone più talentuose del settore. Lavorare con Denise Di Novi è sempre un piacere e volevo lavorare con Elisabeth Moss da molto tempo. Ovviamente io e FX siamo vecchi amici. Penso sarà un evento importante nel settore televisivo.

Che ne pensate della scelta di Elisabeth Moss come star di The Veil? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline