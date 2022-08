The New York Times Presents: Framing Britney Spears

Britney Spears è tornata a lavorare nel mondo della musica grazie a un duetto con Elton John, canzone intitolata Hold Me Closer, nato in parte anche grazie alla visione della docuserie Framing Britney Spears.

Intervistato da The Guardian, l’artista ha spiegato che è stato David Furnish a proporgli l’idea di contattare la popstar per incidere il brano:

Mi ha detto che sarebbe stato meraviglioso se Britney Spears avesse potuto farlo. Ho detto che quella era un’idea piuttosto fantastica. Non aveva lavorato da così tanto tempo. Stavo seguendo cosa le era accaduto.

Elton John era da molti anni fan di Britney, che ha incontrato per la prima volta al party che la star britannica organizza ogni anno in occasione degli Oscar a sostegno della sua fondazione che finanzia le ricerche sull’AIDS. I due protagonisti della musica hanno poi trascorso molto tempo a Las Vegas durante lo stesso periodo e alloggiando nella stessa area, senza però mai incontrarsi.

Elton John, nel settembre 2021, ha visto come altri milioni di persone, la docuserie Framing Britney Spears, rimanendo molto colpito:

Ci si dimentica che era la più grande star al mondo in quel periodo. E vedere quello che le è accaduto mi ha fatto davvero arrabbiare. Quello che è accaduto a lei non dovrebbe succedere a nessuno.

Britney ha accettato la proposta di Elton John e ha inciso la sua parte del duetto a Los Angeles, nello studio di Andrew Watt, poco dopo il suo matrimonio con l’attore Sam Asghari. Il produttore ha dichiarato che è rimasto colpito dal talento musicale e dall’impegno che ha dimostrato durante le ore trascorse in sala di incisione, dando inoltre delle indicazioni specifiche su come migliorare il brano. Britney, tuttavia, ha dovuto essere rassicurata da Elton prima di convincersi a far uscire il brano e dare la sua approvazione:

C’era molta paura perché è stata tradita così tante volte e non è stata al centro dell’attenzione pubblica per così tanto tempo. Le abbiamo tenuto la mano per tutte le fasi del processo, rassicurandola che tutto sarebbe andato bene. Sono eccitato di poterlo fare con lei perché se è un tale successo, e penso possa esserlo, le darà molta più sicurezza rispetto a quella che ha già ora e si renderà conto che le persone le vogliono bene e tengono a lei, vogliono che sia felice. Quello è tutto ciò che chiunque vorrebbe dopo aver affrontato un periodo così traumatico.

Elton ha spiegato che la sua esperienza personale l’ha sempre spinto ad aiutare altri artisti in difficoltà:

Quando sei giovane è difficile. Britney è stata spezzata. Io sono stato spezzato quando sono diventato sobrio, ero in una situazione terribile. Ho affrontato quei sentimenti ed è orribile. Fortunatamente sono sobrio da 32 anni e non sono mai stato così felice. Ora ho l’esperienza utile a consigliare le persone e aiutarle perché non voglio vedere nessun artista in difficoltà. Si potrebbe pensare che molti artisti abbiano molta auto-stima, ma non è vero ed è per quel motivo che andiamo sul palco e riceviamo l’applauso, e poi scendiamo e siamo di nuovo al punto di partenza. Voglio che i musicisti apprezzino quello che stanno facendo e siano consapevoli del proprio valore. Meritano di essere felici, essere amati e avere il sostegno da parte di qualcuno come me.

Elton John ha ribadito quanto sia importante avere un buon manager che sostiene e crede negli artisti, oltre ad avere il coraggio di chiedere aiuto quando si è in difficoltà. La star della musica ha concluso dichiarando:

Sto semplicemente incrociando le dita che questo duetto le ridia la sicurezza in se stessa per poter tornare in studio, realizzare altri album e rendersi conto che è dannatamente brava.

