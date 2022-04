La casa di produzione Passage Pictures di Uri Singer ha annunciato lo sviluppo della serieispirata a fatti realmente accaduti al team diche si occupa delle crisi, dovendo inoltre fare i conti con le conseguenze di un crimine.

I portavoce dello studio hanno spiegato che un ex membro del team che lavorava per la sicurezza di AirBnB farà parte del team di produttori lavorando come fonte anonima e consulente della serie.

Da tempo il modo in cui l’azienza gestisce eventi come stupri e sparatoie è al centro delle indagini, anche mediatiche, che cercano di fare chiarezza sull’utilizzo di gruppi responsabili della sicurezza le cui attività appaiono poco chiare.

Singer ha dichiarato:

Crediamo che questo progetto sia un’importante storia importante che bisogna raccontare, per mostrare le storie delle vittime e dei dipendenti del team che si occupa di crisi.

A scrivere la sceneggiatura sarà Will Connors, ex reporter del Wall Street Journal, che debutterà nel mondo della televisione dopo aver firmato oltre 50 articoli finiti in prima pagina e innumerevoli pezzi su argomenti come corruzione, affari, politica e sport.

