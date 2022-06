RAI ha annunciato i suoi palinsesti per la prossima stagione, e tra i nuovi programmi di Rai Due c’è anche EPCC su Rai Due, il ritorno dello show condotto da Alessandro Cattelan.

Alessandro Cattelan tornerà alla guida del programma, che andrà in onda dal 13 settembre il martedì, il mercoledì e il giovedì in seconda serata ovviamente su Rai Due. Di seguito i dettagli così come riportati sul Comunicato Stampa:

In onda dal 13 settembre il martedì, mercoledì e giovedì

La seconda serata di Rai2 si anima con l’ironia e il linguaggio di Alessandro Cattelan nello show che porta il suo nome e con cui, fin dal suo debutto, ha costruito il rapporto con il suo pubblico: “ECCP su RaiDue”. Un late show dalla forte identitá con interviste sorprendenti, ospiti che si mettono alla prova, monologhi, musica, la capacità di non prendersi mai sul serio fino in fondo e di affrontare tutte le sfide anche le più improbabili. Tre appuntamenti a settimana che confermano il consolidato rapporto tra l’intrattenimento RAI e Cattelan con un progetto che unisce le caratteristiche del conduttore e le potenzialitá di una seconda serata sul più giovane e spregiudicato Canale Generalista RAI.

Ogni promessa è debito. 🚨 Torna #EPCC 🚨 da settembre su Rai 2 .

Retweet se sei felice 😂 pic.twitter.com/cMRMU6XtwJ — alessandro cattelan (@alecattelan) June 28, 2022

