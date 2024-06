Noah Wyle ha interpretato nella serie ER – Medici in prima linea il ruolo del dottor John Carter e l’attore ha svelato quando ha capito che il medical drama avrebbe avuto successo, oltre al modo in cui riusciva a evitare gli scherzi di George Clooney.

L’attore, intervistato dal podcast Still Here Podcast, ha dichiarato:

Wyle ha ricordato:

Durante una proiezione in anteprima del pilot, tuttavia, la percezione è cambiata:

Avevano George Clooney, Sherry Stringfield, Anthony Edwards, Eriq La Salle e me, Julianna Margulies non era ancora stata scelta come protagonista perché in origine moriva nel pilot, ed eravamo negli spazi dell’Avery Fisher Hall e hanno iniziato a mostrare queste clip del pilot. Semplicemente boom! E poi hanno finito e c’è stato silenzio. I presenti sono improvvisamente impazziti, applaudivano, facevano il tifo, sbattevano i piedi, abbiamo tutti avuto questa scarica di adrenalina. E mi ricordo che Tony si è girato verso di noi e ha detto: ‘Eccoci’.