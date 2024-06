Noah Wyle ha svelato che la possibilità di realizzare un reboot di ER – Medici in prima linea era stata presa in considerazione, ma il progetto non si è mai concretizzato.

L’interprete di John Carter nel medical drama ha spiegato al podcast Still Here Hollywood.

L’attore ha spiegato che nel 2020 ha iniziato a ricevere dei messaggi da parte degli esperti in primo soccorso e ha voluto condividerli con John Wells:

Gli ho scritto un’e-mail e ho detto: ‘Ehi, sto ricevendo tutti questi adorabili messaggi da persone che ci stanno ringraziando per averli intrattenuti o ispirati a intraprendere le loro carriere, e voglio semplicemente ringraziarti. Con l’eccezione dei miei figli, ER è probabilmente la cosa migliore che io abbia fatto nella mia vita, e voglio solo dire grazie’. Poi sono andato avanti e ho detto: ‘So che non vuoi fare un reboot dello show. Nemmeno io. Ho pensato che fosse davvero intelligente non renderlo un franchise e diluire quello che abbiamo fatto… Ma se volessi fare qualcosa di molto più piccolo, e più ristretto, più concentrato su un personaggio, scoprendo cosa gli è accaduto e come si sentono con quello che sta accadendo ora nel settore della salute, e usarlo come un’opportunità per dire quello che vuoi… Io sarei d’accordo. Vorrei essere coinvolto’.

Wells ci ha pensato e ne ha parlato con Noah, coinvolgendo anche alcuni sceneggiatori di ER:

Siamo arrivati ad avere un concetto, e non è mai andato realmente oltre il punto di partenza. E le negoziazioni… Lo hanno bloccato.

Noah ha sottolineato:

Sotto molti punti di vista, abbiamo schivato un proiettile ed è stata una benedizione perché quello sarebbe stato il focus. Sarebbe stato: ‘Ehi, è di nuovo il brand e chi sta tornando a recitare…’, e io voglio realmente che ci si concentri sul contenuto che stiamo cercando di proporre.

