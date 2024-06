Erich Anderson, interprete del padre di Felicity nella serie con Keri Russell, è morto il 31 maggio all’età di 67 anni, nella città di Los Angeles, a causa di un cancro.

La moglie Saxon Trainor ha annunciato la triste notizia sui social media.

Anderson aveva iniziato la sua carriera nel 1984, con un ruolo in Venerdì 13, apparendo poi in serie tv come Bay City Blues, The Paper Chase, Tour of Duty e Quantum Leap.

Nel 1990 ha poi recitato nei panni di Billy Sidel in thirtysomething, per ottenere successivamente ruoli in Star Trek: The Next Generation in cui è stato Kieran MacDuff, Melrose Place, Matlock, Sisters, Settimo Cielo, NYPD Blu, JAG e Felicity, in cui ha interpretato il Dottor Edward Porter, padre di Felicity nello show.

Successivamente Eric Anderson ha recitato in Major Crimes, Franklin & Bash, e Bosch.

