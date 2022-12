Fine anno, tempo di consuntivi, e così anche nel 2022 Google ha comunicato il riepilogo dei Trend, elenchi basati sui termini di ricerca per cui sono stati rilevati picchi quest’anno rispetto all’anno precedente: nel caso delle serie tv, la più cercata al mondo è stata Euphoria, seguita da Stranger Things e la più recente The Watcher. Grande assente Gli Anelli del Potere, nonostante sia una delle serie più viste in assoluto dell’anno.

Nella classifica Statunitense si distingue ovviamente Yellowstone, il cui successo non si arresta, e anche serie Disney+ come Obi-Wan Kenobi e She-Hulk: Attorney at Law. In Italia domina la classifica Stranger Things, mentre compaiono anche fiction come Viola come il mare, L’amica geniale, Sopravvissuti e La sposa.

Ecco le varie Top 10 attinenti al mondo delle serie tv suddivise in Mondo, Stati Uniti e Italia.

Mondo

Euphoria House of the Dragon Moon Knight The Watcher Inventing Anna Dahmer The Boys All of Us Are Dead Sandman Heartstopper

Stati Uniti

Euphoria Stranger Things The Watcher Inventing Anna House of Dragon Moon Knight Yellowstone The Summer I Turned Pretty Obi-Wan Kenobi She-Hulk: Attorney at Law

Italia