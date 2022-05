Si è tenuta questa sera la prima delle due semifinali dell’Eurovision Song Contest 2022, che quest’anno si svolge in Italia e per la precisione a Torino, al Pala Olimpico, con la conduzione di Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan.

Durante questa prima semifinale si sono esibiti i cantanti che rappresentavano (nell’ordine) Albania, Lettonia, Lituania, Svizzera, Slovenia, Ucraina, Bulgaria, Paesi Bassi, Moldavia, Portogallo, Croazia, Danimarca, Austria, Islanda, Grecia, Norvegia e Armenia. Il pubblico ha votato i 10 artisti che si sono qualificati per la finalissima e che vi andiamo a elencare:

🇱🇹 Lithuania : Monika Liu – Sentimentai

: Monika Liu – Sentimentai 🇨🇭 Switzerland : Marius Bear – Boys Do Cry

: Marius Bear – Boys Do Cry 🇺🇦 Ukraine : Kalush Orchestra – Stefania

: Kalush Orchestra – Stefania 🇳🇱 Netherlands : S10 – De Diepte

: S10 – De Diepte 🇲🇩 Moldova : Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul

: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul 🇵🇹 Portugal: MARO – Saudade, Saudade

MARO – Saudade, Saudade 🇮🇸 Iceland : Systur – Með Hækkandi Sól

: Systur – Með Hækkandi Sól 🇬🇷 Greece : Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together

: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together 🇳🇴 Norway : Subwoolfer – Give That Wolf A Banana

: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana 🇦🇲 Armenia: Rosa Linn – Snap

Eurovision Song Contest 2022: il recap delle canzoni che si sono qualificate per la finale

Durante la serata si è anche svolta la “Dance of beauty” con i più grandi successi della dance italiana, grazie all’esibizione di Dardust accompagnato dal dj-producer Benny Benassi e da Sophie and The Giants. Ospite della serata anche Diodato, che ha interpretato “Fai Rumore”, brano vincitore del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2020.

Eurovision Song Contest 2022: la scaletta della seconda serata

La seconda semifinale del 12 maggio sarà aperta da una speciale performance di Alessandro Cattelan e vedrà le esibizioni di Finlandia, Israele, Serbia, Azerbaigian, Georgia, Malta, San Marino, Australia, Cipro, Irlanda, Macedonia del Nord, Estonia, Romania, Polonia, Montenegro, Belgio, Svezia e Repubblica Ceca.

A esibirsi anche il Volo e, in anteprima mondiale, un inedito e atteso duetto tra Laura Pausini e Mika.

Ecco la scaletta delle esibizioni della serata: