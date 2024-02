Sarà Malin Akerman la conduttrice dell’Eurovision Song Contest 2024 che si svolgerà a Malmö, Svezia.

La finale andrà in onda l’11 maggio in tutto il mondo e nei giorni precedenti ci saranno le fasi eliminatorie che decreteranno le canzoni che si scontreranno per ottenere le preferenze del pubblico.

L’attrice affiancherà sul palco Petra Mede, che ha già condotto la gara canora in due occasioni.

Akerman farà il suo debutto come conduttrice dopo una lunga carriera come attrice in film come Watchmen e Rock of Ages e serie amate, tra cui Entourage.

Malin ha dichiarato in un comunicato:

Non posso realmente descrivere quello che provo. Sono davvero entusiasta e un po’ nervosa, ma in un modo positivo. Mi è sempre piaciuto l’Eurovision e far parte di questo fantastico show insieme a Petra è un sogno che si realizza. Petra, inoltre, è una delle donne più divertenti che io abbia mai conosciuto.

La 68esima edizione dell’Eurovision Song Contest tornerà quindi in Svezia, grazie alla vittoria di Loreen nel 2023.

Fonte: Deadline