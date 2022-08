Eva Longoria sarà la protagonista e produttrice della nuova serie Land of Women, un progetto di genere dramedy prodotto per Apple TV+.

L’attrice, ex star di Desperate Housewives, avà nel progetto il ruolo di Gala, mentre Carmen Maura (Donne sull’orlo di una crisi di nervi) avrà la parte di Julia, la madre della protagonista.

Al centro della trama c’è una donna la cui vita viene completamente stravolta quando il marito coinvolge la famiglia in uno scandalo finanziario, costringendo così la moglie, la suocera e la figlia, che frequenta l’università, ad andarsene dalla città per fuggire dai pericolosi criminali. L’uomo ha infatti fatto dei debiti ed è poi fuggito. Le tre donne devono quindi ritornare nella città da dove la madre di Gala è fuggita 50 anni prima, giurando di non tornare mai più, cercando di ricominciare da capo e mantenere segreta la propria identità. I gossip si diffondono però rapidamente in una città di provincia, facendo emergere segreti e verità.

Lo show, la cui prima stagione sarà composta da sei puntate, si ispira al romanzo scritto da Sandra Barneda.

I creatori e gli sceneggiatori della serie sono Ramón Campos e Gema R. Neira. Carlos Sedes sarà invece il regista.

Che ne pensate del ritorno in tv di Eva Longoria con Land of Women? Lasciate un commento!

Fonte: TheWrap