Everybody still hates Chris sta per arrivare su Comedy Central: la serie animata, basata sulla popolare sitcom live action del 2000, Everybody hates Chris, vede ritornare alcuni dei vecchi attori, tra questi Chris Rock che ha fatto da narratore nella versione originale e che tornerà anche in quella nuova.

Terry Crews e Tichina Arnold, che interpretavano i genitori del protagonista, torneranno a doppiarli anche nella serie animata. Tra le nuove aggiunte invece troviamo Tim Johnson Jr., Ozioma Akagha, Terrence Little Gardenhigh e Gunnar Sizemore.

Rock, in un comunicato ufficiale, annuncia che interpreterà la voce di Chris adulto, narrando storie “ispirate alla sua esperienza di ragazzo cresciuto come un nerd magrolino in una grande famiglia della classe lavoratrice di Brooklyn, durante la fine degli anni ’80.”

La serie si concentrerà dunque sui personaggi più giovani. Tim Johnson Jr. interpreterà un Chris giovane e nerd. Ozioma Akagha presterà la voce a Tonya, “la vivace sorellina di Chris, con il viso di un angelo e il cuore di un demone, che va d’accordo col fratello di mezzo Drew e che coglie ogni occasione per mettere Chris nei guai.” Terrence Little Gardenhigh è la voce di Drew, “il figlio d’oro della famiglia”. Infine, Gunnar Sizemore interpreterà Greg, l’unico amico di Chris a scuola “ossessionato dalle ragazze, attento allo status e cresciuto da un padre single.”

Ancora non si conosce una data precisa d’uscita di Everybody still hates Chris, ma dovrebbe arrivare entro quest’anno.

FONTE: Variety