MTV Entertainment ha annunciato la produzione della serie animata intitolata Everybody Still Hates Chris, una nuova versione della comedy con Chris Rock.

Gli episodi saranno distribuiti a livello internazionale da Paramount+ e Comedy Central.

Rock sarà coinvolto come narratore e produttore esecutivo dello show, ispirato dagli anni in cui era un teenager e viveva a Bed-Stuy, Brooklyn, alla fine degli anni ’80.

Nel team della produzione ci saranno CBS Studios e 3 Arts Entertainment in collaborazione con MTV Entertainment Studios.

Sanjay Shah (South Park) sarà showrunner e firmerà la sceneggiatura del pilot.

Chris McCarthy, Presidente e CEO di Paramount Media Networks & MTV Entertainment Studios, ha dichiarato:

Chris Rock è uno dei comici più dotati di sempre e siamo eccitati nel collaborare con lui, 3 Arts e CBS Studios per portare in vita questo progetto e dare il bevenuto al prossimo grande successo nel nostro arsenale in fase di espansione composto da iconici progetti animati per adulti che includono serie come South Park e i nuovi episodi di Beavis and Butt-Head.

Everybody Hates Chris era andata in onda per quattro stagioni a partire dal 2005, inizialmente su UPN e poi su The CW.

Fonte: Deadline