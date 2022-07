Apple TV+ ha annunciato la realizzazione di una serie che racconterà la storia di Enzo Ferrari e al lavoro sul progetto ci saranno Steven Knight, il creatore di Peaky Blinders, il regista Stefano Sollima e Paolo Sorrentino, coinvolto in veste di produttore.

Il progetto si basa sulla biografia Ferrari Rex scritto da Luca Dal Monte.

Le puntate si concentreranno sugli anni dal 1956 al 1961, periodo in cui il fondatore della casa automobilistica ha affrontato la morte del figlio Dino e il “tradimento” del pilota Juan Manuel Fangio. Enzo ha quindi ricostruito la sua scuderia da zero selezionando cinque promettenti star dell’automobilismo per lottare per la vittoria.

Lo show sarà prodotto da The Apartment Pictures e Indigo Films e tra i produttori ci saranno anche Lorenzo Mieli, Nicola Guiliano, Knight, Sollima, Giulio Marantonio e Lorenzo De Maio, mentre Dal Monte sarà coinvolto come consulente.

Steven Knight ha dichiarato:

Sono elettrizzato nel raccontare una storia così evocativa su questo uomo leggendario e su questo marchio iconico. La vita davvero straordinaria di Enzo Ferrari è stata definita dal suo drammatico percorso personale e professionale, e Ferrari è una celebrazione di un essere umano incredibilmente complesso e un essere umano affascinante.

Che ne pensate della serie Ferrari prodotta da Apple TV+? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline