Jewel Staite, interprete di Kaylee Frye nella serie, ha dichiarato che i fan non riescono a smettere di sperare in un ritorno sugli schermi di Firefly.

L’attrice ha spiegato:

Mi chiedono continuamente della seconda stagione di Firefly, situazione che mi fa ridere perché sono passati 20 anni, ma quando mi viene chiesto dico ‘C’è una possibilità migliore per L.A. Complex rispetto a quanto accade a Firefly’. Si è discusso e parlato un po’ di quella possibilità con Martin Gero nel corso degli ultimi anni nella speranza di poter riuscire a girare nuovi episodi in futuro.

Staite ha poi parlato di quello che spera sia accaduto a Kaylee dopo la fine della serie e del rapporto del suo personaggio con Simon (Sean Maher):

Volevo semplicemente che diventasse una mamma. Penso che Kaylee sarebbe stata una madre meravigliosa e amo l’idea che ci sia un bambino a bordo e questo aumenterebbe così tanto i rischi. Penso che avere a che fare con un bambino mostrerebbe dei lati diversi della personalità di ogni personaggio.Mi piacerebbe vedere il Capitano Mal mentre tiene in braccio un neonato e non sa bene cosa fare… Penso che ci sarebbe più di un bambino. Kaylee ne vorrebbe avere più di uno.

Per ora Firefly non sembra destinata a tornare sugli schermi, mentre la storia proseguirà tra le pagine dei fumetti pubblicati da Boom! Studios con The Fall Guys, una storia in sei volumi “piena di assassini, lavori finiti male e crimine organizzato”.

Il primo numero sarà in vendita dal 6 settembre negli Stati Uniti.

Che ne pensate dei commenti di Jewel Staite su un possibile revival di Firefly?

Fonte: TVLine