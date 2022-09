Florian Zeller, dopo aver diretto i film The Father e il recente The Son, si metterà alla prova con la serie tv tratta dallo spettacolo teatrale The Lehman Trilogy.

Il filmmaker sarà impegnato come regista, sceneggiatore e co-produttore dell’adattamento.

Zeller collaborerà alla realizzazione della serie tramite la sua casa di produzione Blue Morning lavorando insieme a The Apartment Pictures e Fandango di Domenico Procacci.

Florian ha dichiarato:

Non potrei sognare una tela più ricca su cui lavorare e sono così grato nei confronti di tutte le persone che hanno trasformato in realtà questo progetto.

Lo spettacolo teatrale, che ha ottenuto un grande successo a Broadway e a Londra, racconta la storia epica di una delle istituzioni finanziarie globali che hanno contribuito a dare il via alla recessione del 2008.

Pochi mesi fa, la produzione adattata da Ben Power ha conquistato cinque Tony Award, tra cui quello assegnato alla regia di Mendes e all’interpretazione di Simon Russell Beale.

Che ne pensate della scelta di Florian Zeller per adattare The Lehman Trilogy in una serie tv? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline