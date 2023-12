Per festeggiare il recente rinnovo di Fondazione da parte di Apple TV+, Lee Pace ha pubblicato un video attraverso i suoi social media in cui si allena e si prepara per affrontare le scene più impegnative della serie. Nella descrizione ricorda a tutti i suoi follower che le prime due stagioni sono attualmente in streaming e che la terza è in arrivo.

FOUNDATION Seasons 1 & 2 are now streaming @AppleTV

Season 3 incoming … 🪐 pic.twitter.com/twlSacwYz0 — Lee Pace (@leepace) December 8, 2023

In riferimento al rinnovo, David S. Goyer, showrunner e produttore, aveva dichiarato:

Sono elettrizzato che Apple ci abbia dato l’opportunità di continuare a raccontare l’innovativa saga galattica di Isaac Asimov. Questa volta, la posta in gioco per la Fondazione e l’Impero sarà ancora più altra mentre il Mulo arriva al centro della serie, insieme ai favoriti dei fan come Bayta, Toran, Ebling e Magnifico Giganticus.

Matt Cherniss di Apple TV+ ha aggiunto:

Siamo stati tutti colpiti incredibilmente dall’adattamento ambizioso, pieno di azione e di immaginazione che David e il resto di questo team creativo e il cast hanno portato in vita grazie a questa serie sci-fi di primo livello fin dal primo giorno. Vedere Fondazione diventare un successo globale è stato incredibilmente entusiasmante, con il pubblico di tutto il mondo che ha continuato a essere conquistato settimana dopo settimana da questo percorso drammatico e coinvolgente per salvare l’umanità. Non vediamo l’ora che tutti possano scoprire cosa c’è in serbo per i personaggi vecchi e nuovi nella terza stagione.

La seconda stagione di Fondazione, la serie creata da David S. Goyer e basata sulla pluripremiata serie di romanzi omonimi di Isaac Asimov, vede nel cast Jared Harris, Lee Pace, Lou Llobell e Leah Harvey. Nel cast ritroviamo Laura Birn, Cassian Bilton e Terrence Mann, oltre a nuovi personaggi tra cui Isabella Laughland (Fratello Constant), Kulvinder Ghir (Poly Verisof), Ella-Rae Smith (Regina Sareth di Cloud Dominion), Holt McCallany (Direttore Jaegger Fount), Rachel House (Tellem Bond), Nimrat Kaur (Yanna Seldon), Ben Daniels (Bel Riose) e Dimitri Leonidas (Hober Mallow).

La seconda stagione in 10 episodi ha debuttato con il primo episodio il 14 luglio su Apple TV+, seguito da nuovi episodi settimanali ogni venerdì, fino al 15 settembre.

