La serie Fondazione ha ottenuto il rinnovo per la stagione 3 da parte di Apple TV+.

David S. Goyer, showrunner e produttore, ha dichiarato:

Sono elettrizzato che Apple ci abbia dato l’opportunità di continuare a raccontare l’innovativa saga galattica di Isaac Asimov. Questa volta, la posta in gioco per la Fondazione e l’Impero sarà ancora più altra mentre il Mulo arriva al centro della serie, insieme ai favoriti dei fan come Bayta, Toran, Ebling e Magnifico Giganticus.

Matt Cherniss di Apple TV+ ha aggiunto:

Siamo stati tutti colpiti incredibilmente dall’adattamento ambizioso, pieno di azione e di immaginazione che David e il resto di questo team creativo e il cast hanno portato in vita grazie a questa serie sci-fi di primo livello fin dal primo giorno. Vedere Fondazione diventare un successo globale è stato incredibilmente entusiasmante, con il pubblico di tutto il mondo che ha continuato a essere conquistato settimana dopo settimana da questo percorso drammatico e coinvolgente per salvare l’umanità. Non vediamo l’ora che tutti possano scoprire cosa c’è in serbo per i personaggi vecchi e nuovi nella terza stagione.