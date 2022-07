For All Mankind

Apple ha annunciato oggi al San Diego Comic-Con di aver rinnovato For All Mankind per una stagione 4. In occasione del panel alla convention californiana, lo studio ha anche confermato che le riprese dei nuovi episodi inizieranno il mese prossimo. Le prime stre stagioni sono disponibili su Apple TV+.

Creata da Ronald D. Moore, Ben Nedivi e Matt Wolpert, la serie è ambientata in una realtà alternativa ed esplora cosa sarebbe successo se la corsa allo Spazio non fosse mai terminata, raccontando un mondo del futuro in cui ingegneri, astronauti e le loro famiglie sono al centro di eventi straordinari in un mondo in cui l’Unione Sovietica batte gli Stati Uniti nella corsa verso la Luna.

Sul palco del Comic-Con c’erano Moore assieme a Joel Kinnaman, Shantel VanSanten, Jodi Balfour, Sonya Walger, Krys Marshall, Cynthy Wu, Casey Johnson, Coral Peña, Wrenn Schmidt ed Edi Gathegi, oltre ai produttori della serie.

La propulsiva terza stagione, che ha debuttato il 10 giugno con un’accoglienza straordinaria da parte della critica, ci porta in un nuovo decennio, i primi anni novanta, in una corsa verso una nuova frontiera planetaria: Marte. Il pianeta Rosso è diventata la nuova frontiera non solo per gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica, ma anche per un nuovo arrivato totalmente inaspettato che ha tutto da dimostrare e ancora più in gioco.

