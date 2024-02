Gli showrunner di For All Mankind, Ben Nedivi e Matt Wolpert, dichiarano che vedremo le conseguenze del furto di asteroidi nella stagione 5.

In una recente intervista con TVLine, Nedivi e Wolpert hanno rivelato che ci saranno conseguenze per il furto degli asteroidi nella stagione 5 di For All Mankind:

Nedivi: Giustizia sarà fatta! Wolpert: Penso che sarà davvero interessante capire come si posizioneranno le tessere del domino delle ricadute di questo furto una volta che saremo in grado di scavare in una potenziale quinta stagione, e dobbiamo solo vedere come si svolgerà il tutto. Ma ci saranno sicuramente delle conseguenze per alcune di queste persone.

For All Mankind è disponibile su Apple TV+.

Tra i nuovi arrivi della stagione 4, abbiamo visto Daniel Sern nella parte di Eli Hobson che è il nuovo amministratore della NASA, Svetlana Efremova nei panni dell’ufficiale sovietica Irina Morozova, Tyner Rushing che sarà Samantha, impegnata a lavorare su Marte, e Toby Kebbell nel ruolo di Miles, che cerca nuove opportunità su Marte

