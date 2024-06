A meno di un mese dalla fine della settima stagione di Station 19 sulla ABC, la star Danielle Savre ha già trovato il suo prossimo ruolo televisivo. L’attrice, che ha interpretato Maya Bishop nel drama di Shondaland, ha ottenuto un ruolo ricorrente nella prossima seconda stagione del thriller della NBC Found, come ha confermato TVLine. I dettagli sul suo personaggio, compreso il numero di episodi in cui apparirà, non sono stati resi noti.

La seconda stagione di Found, composta da 22 episodi, andrà in onda il giovedì sera alle 10:00, in prima serata rispetto a Law & Order: SVU.

La serie è stata sviluppata da Nkechi Okoro Carroll e racconta la storia di Gabi Mosely (Shanola Hampton) e del suo team, esperto nella gestione di crisi e che si occupa di trovare persone scomparse, spesso dimenticate dal sistema. Gabi, in passato, è stata una di quelle persone e sta ancora nascondendo un terrificante segreto. La donna ha trovato il suo rapitore, Sir (Mark-Paul Gosselaar), e usa la sua contorta esperienza per avere un aiuto necessario a risolvere i casi.

