L’attore Frankie Muniz ha annunciato che diventerà un pilota a tempo pieno e correrà nel campionato NASCAR per la scuderia Rette Jones Racing.

La star di Malcolm sarà quindi impegnato in 20 gare nel corso della stagione, a partire da quella in programma il 18 febbraio al circuito di Daytona.

Muniz, in un comunicato, ha dichiarato:

Fin dall’infanzia è stato un mio sogno intraprendere una carriera nel circuito NASCAR ed è stato importante per me poter collaborare con un team in linea con i miei obiettivi a lungo termine e con una visione che mi offre ogni opportunità immaginabile per crescere mentalente e fisicamente come pilota a tempo pieno. Non vedo l’ora di dimostrare le mie capacità sulla pista e quanto io sia serio nel voler far progredire la mia carriera nelle corse, ma inoltre di dimostrare a mio figlio e alla mia famiglia cosa voglia dire inseguire i propri sogni e reinventare se stessi