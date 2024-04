Frankie Muniz è stato un celebre attore bambino, noto soprattutto per aver recitato nella serie Malcom in the Middle. Ora l’uomo è un pilota della NASCAR, ma non ha dimenticato né mai completamente dimenticato quel mondo. E proprio perché ricorda benissimo com’era recitare da bambino non vuole lo stesso futuro per suo figlio Mauz, 3 anni.

Racconta in un’intervista:

Non permetterei mai a mio figlio di entrare nel settore. E non perché ho avuto un’esperienza negativa, perché onestamente la mia esperienza è stata al 100% positiva. Ma conosco così tante persone, amici che mi erano vicini, che hanno avuto esperienze incredibilmente negative. In generale penso sia un brutto mondo. Non mi sono mai preoccupato del rifiuto, ma ce n’è un sacco.

Continua:

Il modo in cui sono entrato in Malcolm in the Middle forse è stato un po’ diverso rispetto ad altri show, ma come attore bambino, vieni scelto perché sembri poter essere il figlio dei genitori che hanno scelto. Penso che le persone credano che sia una cosa facile entrare nel settore, ma sai, mi piace essere onesto a riguardo e dire che ci sono un milione di persone a Hollywood che ci provano e magari sono attori straordinari. Potrebbero essere i migliori attori del pianeta, ma nemmeno ottengono l’opportunità. Quindi non è come entrare in un altro settore dove puoi lavorare davvero sodo e riesci a entrare e puoi continuare e lentamente fare carriera. È davvero molta la fortuna in gioco.

Al momento Muniz è impegnato nella realizzazione di una docu-serie basata proprio sulla sua vita come pilota d’auto.

