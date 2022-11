Zach Gilford e Scott Porter condurranno un podcast su Friday Night Lights in collaborazione con la superfan Mae Whitman.

Il progetto è intitolato It’s Not Only Football: Friday Night Lights and Beyond e verrà realizzato con la collaborazione di PodcastOne.

Il 10 novembre prenderà il via lo show settimanale che sarà disponibile su tutte le piattaforme che offrono i podcast..

Gli interpreti di Jason Street e Matt Saracen dialogheranno con l’attice condividendo i propri momenti preferiti e aneddoti inediti di quanto accaduto sul set, concentrandosi ogni settimana su un singolo episodio della serie, e potendo contare sugli interventi di amici e colleghi.

In un comunicato, Porter, Gilford e Whitman hanno dichiarato:

Per Zach e Scott ritornare a Dillon era qualcosa destinato ad accadere da tempo e semplicemente aveva senso. Siamo piuttosto certi che Mae è coinvolta nel podcast solo per far diventare realtà il suo sogno di lavorare con Taylor Kitsch. Siamo amici da molto tempo e condividiamo un’unica passione e l’amore per Friday Night Lights, uno show che ha avuto lo stesso impatto su chi l’ha realizzato e chi l’ha visto fin dal debutto. Ed è per questo che siamo entusiasti nel condividere i nostri ricordi sulla realizzazione della serie e il pecorso di guardarla con i nostri ascoltatori. Non vediamo l’ora di parlare del rivisitare la serie e di cosa accaduto nelle nostre vite da allora, di parlare con altre persone coinvolte nella serie – come attori e spettatori – emozionandoci ogni settimana. Quello che speriamo è che i nostri fan continueranno a seguirci.

Che ne pensate? Seguirete il podcast su Friday Night Lights?

Fonte: Deadline