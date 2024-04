Olivia Williams è tornata a parlare della sua esperienza come guest star della serie Friends, sostenendo sia stata “atroce”.

L’attrice, intervistata da The Independent, ha spiegato:

Solo per fare un esempio, mi hanno portata allo studio in una macchina condivisa con una meravigliosa attrice il cui personaggio, penso, fosse chiamato ‘donna anziana’.

Olivia ha sottolineato che la collega era davvero brava, ma a un certo punto un produttore ha iniziato a urlarle contro dicendo che non era divertente:

E non è tornata il giorno dopo. Quindi quello è stato allarmante.

Williams ha quindi aggiunto:

E Friends era un brand e dovevi essere adatta al brand. Andavi a farti fare l’acconciatura e il trucco e ti dicevano: ‘C’è un look specifico qui, questo è ciò che facciamo’. E quello prevedeva, essenzialmente, strapparti via tutte le sopracciglia. Letteralmente. Li stavo implorando: ‘Per favore non toglietemi le sopracciglia, potrei averne bisogno per un altro lavoro!’. Ma sì, quelli sono alcuni esempi di cosa l’ha reso atroce.

Olivia Williams ha avuto il ruolo di Felicity nel season finale della quarta stagione, in cui i protagonisti viaggiano con destinazione Londra per il matrimonio di Ross con Emily, cerimonia che finisce male quando il protagonista dice per errore il nome di Rachel. L’attrice aveva la parte di una delle damigelle d’onore di Emily, che attira l’attenzione di Joey.

Prossimamente Olivia tornerà con un ruolo da protagonista sul piccolo schermo in occasione di Dune: The Sisterhood, serie in cui interpreta Tula Harkonnen.

Che ne pensate dei commenti di Olivia Williams sulla sua esperienza vissuta sul set di Friends?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Variety