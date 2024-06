Gaby Hoffmann ha le idee molto chiare sulla nudità e la violenza nel cinema e nelle serie tv. Idee che non trova però condivise nel mondo hollywoodiano che la circonda.

L’attrice, anzi, è molto critica sull’attenzione eccessiva che viene data alla nudità e, al contrario, sulla superficialità con cui viene trattata la violenza. Afferma:

Sono sempre stata molto a mio agio con la nudità. Finché una donna non viene messa a disagio o sfruttata, non dovrebbe essere un grosso problema. Sono sempre scioccata che la nudità sia un argomento così importante quando sembra che in ogni altro film qualcuno venga decapitato. Dobbiamo davvero parlare di tette e vagine? Parliamo di AK47, pistole e del tipo di violenza assolutamente rivoltante che non è solo normale, ma attesa.

Conclude:

Voglio dire, riesco a malapena a guardare qualcuno che viene preso a pugni, ma un seno? Quello è bellissimo.

Gaby Hoffmann, attrice che abbiamo visto in Transparent o, nelle ultime settimane, in Eric (guarda il trailer), non è l’unica che recentemente ha condannato la violenza a Hollywood. L’ha fatto anche William H. Macy in questo articolo di cui vi abbiamo già parlato.

E voi cosa ne pensate? Credete esista un’ipocrisia a Hollywood su questi temi? Fatecelo sapere in un commento.

