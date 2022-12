Gen V: Eric Kripke svela il pupazzo “anatomicamente corretto” di Abisso!

In occasione del CCXP, il Comic-Con brasiliano, Prime Video ha lanciato il primo trailer di Gen V, lo spin-off di The Boys che farà il suo debutto in streaming nel 2023. Il trailer ha offerto un primo sguardo alla serie, che sembra in tutto e per tutto violenta e folle come la serie madre. Tra le novità che hanno colpito di più i fan, la presenza di strani pupazzi simili a quelli utilizzati in programmi per bambini come Sesame Street.

Ora Eric Kripke, creatore di The Boys, ha condiviso una divertente immagine con uno di questi pupazzi: quello di Abisso. Il pupazzo indossa il costume verde del supereroe e possiamo definirlo… anatomicamente corretto! Spiega Kripke:

Ora che il segreto è stato rivelato, posso annunciare il mio nuovo socio produttore: #PupazzoAbisso. Lo vedrete in azione in Gen V, nel 2023.

La serie è ambientata alla Godolkin University School of Crimefighting, l’unica università americana indirizzata ai “giovani dotati”, un ambiente “confortevole” creato appositamente dalla Vought per allevare la nuova generazione di eroi. Gen V esplorerà le vite di Supereroi ormonali e competitivi che mettono alla prova i loro limiti fisici, sessuali e morali, gareggiando per diventare i primi della scuola.

Nel cast compaiono Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Chance Perdomo, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Shelley Conn, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas, Marco Pigossi. Rivedremo anche Jessie T. Usher, Colby Minifie e P.J. Byrne.

La serie sarà prodotta da Sony Pictures Television Studios e Amazon Studios, in associazione con Kripke Enterprises, Point Grey Pictures, e Original Film.

Trovate tutte le informazioni sulla serie nella nostra scheda.