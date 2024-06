Steve Burton ha commentato il suo ritorno nel cast di General Hospital, dopo che nel 2021 era stato licenziato dalla soap opera perché non voleva rispettare l’obbligo di vaccinarsi contro il COVID.

L’interprete di Jason Morgan è tornato sul set a marzo e ha spiegato a Entertainment Tonight:

Tornare nello show è stato fantastico. Mi sono sempre sentito a casa. Amo il cast, amo la troupe, e ora la vita è fantastica. Lo è realmente, davvero.

In un video l’attore aveva spiegato che aveva chiesto un’eccezione dall’obbligo di vaccinarsi per “motivi medici e religiosi”. La risposta è stata però negativa e Burton aveva sottolineato che si trattava inoltre di libertà personale:

Non penso che qualcuno dovrebbe perdere la propria fonte di sostentamento per questo motivo. Ma, detto questo, mi conoscete. Sarò sempre grato per il tempo trascorso tra le fila di General Hospital. Lo adoro. Sono cresciuto lì. Sono cresciuto con alcuni di voi. Sarò sempre grato e credo che, quando una porta si chiude, se ne aprano molte. Quella è sempre stata la mia prospettiva, quindi sono entusiasta nel scoprire cosa mi riserverà il futuro.

Steve era poi apparso a sorpresa nell’episodio speciale ideato per i 60 anni della serie, annunciando il suo ritorno in General Hospital.

Burton ha così interpretato per tre volte Jason: dal 1991 al 2012, dal 2017 al 2021, e da marzo 2024.

