Le star di Glee hanno unito le forze per completare la canzone Prayer for the Broken che Naya Rivera aveva inciso prima della sua morte, avvenuta l’8 luglio 2020. Il brano può essere ascoltato online su YouTube.

Kevin McHale, Jenna Ushkowitz, Amber Riley, Heather Morris, Vanessa Lengies e Ashley Fink hanno ora realizzato i cori e alcune parti vocali e la canzone, scritta da Lindy Robbins e Isaac Hasson, è stata condivisa online e messa in vendita per sostenere Alexandria House, un’organizzazione che aiuta le donne e i bambini offrendo degli alloggi di emergenza e aiutandoli a ottenere una stabilità economica e una casa.

Il brano è uno dei modi con cui si stanno raccogliendo fondi in occasione dell’evento annuale Snixxmas Charity in onore di Naya che, in passato, ha già raccolto quasi 250.000 dollari grazie ad appuntamenti in livestream e alla collaborazione dei colleghi dell’attrice nella serie Glee. Tra gli attori che hanno contribuito ci sono Riley, McHale, Ushkowitz, Morris, Lengies, Harry Shum Jr., Chris Colfer, Dot-Marie Jones, Jayma Mays, Romy Rosemont e Jessalyn Gilsig.

Che ne pensate del contributo delle star di Glee per terminare il lavoro sulla canzone Prayer for the Broken di Naya Rivera?

Fonte: Variety