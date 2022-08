Gli Anelli del Potere, ascolta la colonna sonora della stagione 1!

A meno di due settimane dall’uscita dei primi due episodi de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere (disponibili su Prime Video il 2 settembre), Amazon ha pubblicato oggi l’intera colonna sonora della prima stagione.

Al contrario di quello che era successo per le prime due tracce, Galadriel e Sauron, l’intero album non disponibile per lo streaming solo su Amazon Music (potete ascoltarlo qui), ma lo trovate anche su Spotify e Apple Music. Su AMAZON MUSIC, tuttavia, ci sono due tracce “extra” intitolate:

Find the Light (traccia 27)

The Promised King (traccia 30)

A comporre i titoli di testa nientemeno che il premio Oscar Howard Shore, autore delle musiche dell’esalogia di Peter Jackson. Le restanti 36 tracce sono tutte opera di Bear McCreary, conosciuto per le colonne sonore di Battlestar Galactica, The Walking Dead e più di recente per Fondazione.

IL SIGNORE DEGLI ANELLI: GLI ANELLI DEL POTERE, LA TRACKLIST

The Lord of the Rings: The Rings of Power Main Title – Howard Shore (1:34) Galadriel (3:44) Khazad-dûm (3:21) Nori Brandyfoot (2:50) The Stranger (5:04) Númenor (4:32) Sauron (2:46) Valinor (2:40) In the Beginning (7:50) Elrond Half-elven (3:24) Durin IV (3:05) Harfoot Life (2:22) Bronwyn and Arondir (2:48) Halbrand (2:56) The Boat (4:09) Sundering Seas (2:42) Nobody Goes Off Trail (4:26) Elendil and Isildur (4:17) White Leaves (4:43) The Secrets of the Mountain (3:50) Nolwa Mahtar (2:03) Nampat (2:35) A Plea to the Rocks (3:48) This Wandering Day (2:11) Scherzo for Violin and Swords (1:53) Sailing into the Dawn (4:19) For the Southlands (4:33) Cavalry (4:07) Water and Flame (3:30) In the Mines (8:15) The Veil of Smoke (5:00) The Mystics (7:55) Perilous Whisperings (2:42) The Broken Line (5:56) Wise One (8:45) True Creation Requires Sacrifice (5:52) Where the Shadows Lie (3:05)

