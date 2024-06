Gordon Ramsay ha svelato di aver avuto un doloroso incidente in bici, invitando inoltre i suoi fan e follower a indossare sempre il casco.

Il celebre chef ha svelato su Instagram di essere fortunato perché non ha subito danni fisici gravi:

View this post on Instagram

Ramsay ha mostrato i lividi e ha poi ribadito:

Non mi importa quanto sia corto il tragitto. Non mi importa se quei caschi sono costosi, ma sono cruciali. Anche con i ragazzini, un percorso breve, devono indossare il casco. Sono fortunato perché sono qui. Ho molto dolore. Si è trattata di una settimana brutale e sto cercando in qualche modo di superarla. Ma non posso ribadire abbastanza l’importanza di indossare un casco.