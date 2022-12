Il reboot di Gossip Girl ha regalato un aggiornamento riguardante la storia di Dan e Serena, i protagonisti della serie originale interpretati da Blake Lively e Pann Badgley.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete anticipazioni.

Sul piccolo schermo è infatti tornata in azione Georgina Sparks (Michelle Trachtenberg), che ha rapito Kate. La giovane, quando si è risvegliata, ha scoperto che stava indossando un abito di Serena. Georgina le ha poi detto:

Questa è la casa di Dan e Serena. Hanno licenziato il loro staff quando hanno pensato che qualcuno stesse introducendosi in casa illegalmente. Inizialmente pensavano fosse il portiere, ma quando hanno continuato a tornare a casa e trovare qualcosa che non andava, hanno messo delle telecamere ovunque. Ho dovuto far mettere a mio figlio le immagini in loop, quindi ora stanno coinvolgendo un esperto in fenomeni paranormali. Non hanno idea che io sono il poltergeist. Lo sto facendo ormai da cinque o sei anni.