Grey’s Anatomy 19: Jesse Williams torna come regista e guest star

Jesse Williams tornerà nel mondo di Grey’s Anatomy in veste di guest star e regista del quinto episodio della stagione 19.

L’interprete del Dottor Jackson Avery apparirà inizialmente nella puntata in onda negli Stati Uniti il 3 novembre, intitolato When I Get to the Border.

Williams aveva abbandonato il cast del medical drama dopo 12 stagioni nella primavera 2021, mostrando così Jackson che lasciava il Grey Sloan per trasferirsi a Boston per occuparsi della fondazione della sua famiglia, venendo poi seguito dalla sua ex, April (Sarah Drew), insieme alla loro figlia.

Nel corso della diciassettesima stagione Jesse era inoltre apparso alcune volte ed era tornato anche in occasione del finale della stagione 18.

Nel quinto episodio della nuova stagione si vedrà ora Meredith (Ellen Pompeo), che incontrerà Jackson (Williams) durante un viaggio a Boston. Debbie Allen riprenderà inoltre la parte di Catherine, la madre di Jackson.

Jesse Williams ha lavorato come regista anche in occasione di Rebel, la serie con showrunner e produttrice Krista Vernoff.

Che ne pensate del ritorno di Jesse Williams nella stagione 19 di Grey’s Anatomy? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline