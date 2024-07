Eric Dane è ritornato a parlare del suo addio alla serie Grey’s Anatomy, in cui ha interpretato il dottor Mark Sloan, soprannominato Dottor Bollore.

Il personaggio è morto all’inizio della stagione 9 dopo aver subito delle ferite mortali in un incidente aereo.

Eric, intervenendo in un episodio di Armchair Podcast condotto da Dax Shepard, ha raccontato che i suoi problemi personali e con varie dipendenze hanno causato la sua uscita di scena:

Penso si siano liberati di me. Non mi hanno licenziato per quello, anche se non ha decisamente aiutato. Stavo diventando, come accade alla maggior parte di quegli attori che hanno trascorso molto tempo in uno show, inizi a diventare molto costoso per il network. E il network sa che lo show farà quello che deve a prescindere da chi continua a essere coinvolto. E, fino a quando avranno il loro Grey’s Anatomy, non avranno problemi.

Dane ha sottolineato:

Non ro la stessa persona che avevano assunto. Quindi avevo capito quando mi hanno lasciato andare. E Shonda Rhimes è stata realmente grandiosa. Ci ha protetti in modo determinato. Ci ha protetti pubblicamente. Ci ha protetti privatamente… Ma sono stato probabilmente licenziato. Non è stato in modo cerimoniosamente come se qualcuno mi dicesse ‘Sei stato licenziato’. Si è trattato semplicemente di un ‘Non ritornerai’.

L’attore è tornato poi brevemente durante la diciassettesima stagione quando Meredith era in coma e nella sua mente era in una spiaggia, dove veniva visitata da varie persone amate, come Sloan.

