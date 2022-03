Le riprese delladisono cominciate ufficialmente nella giornata di oggi.

Lo ha annunciato Stephen Amell, protagonista della serie sul wrestling, con un messaggio condiviso sul proprio profilo Twitter. Col post che potete vedere qui sotto, l’attore ha annunciato l’inizio delle riprese della stagione 2 dello show che lo vede calcare il ring al fianco di Alexander Ludwig.

Come potete vedere dalla foto, Peter Segal dirigerà alcuni episodi tra cui il primo di questa nuova stagione.

Nel cast della serie anche Mary McCormack, Alison Luff, Kelli Berglund, Chris Bauer, Robby Ramos, Allen Maldonado, Trey Tucker, Roxton Garcia, James Harrison e David James Elliott nel ruolo del padre dei due protagonisti. Lo show è stato scritto da Michael Waldron (Rick and Morty) in collaborazione con Mike O’Malley (Survivor’s Remorse), impegnato anche come showrunner.

La prima stagione di Heels è disponibile su Starzplay.

