Stephen Amell è diventato il protagonista di Heels dopo il successo di Arrow e, secondo nuove indiscrezioni, la stagione 2 della serie ambientata nel mondo del wrestling potrebbe avere dei legami con le avventure di Oliver Queen.

L’indiscrezione è emersa da un piccolo aggiornamento condiviso da TVLine in cui si dichiara:

Cosa accadrebbe se vi dicessi che la serie di Starz sul wrestling con Stephen Amell protagonista avrà dei legami con Arrow durante la seconda stagione…?

Il sito non ha però spiegato che collegamenti ci saranno tra le due serie e i fan hanno ipotizzato che ci siano delle guest star a sorpresa.

Durante le riprese di Arrow il protagonista Stephen Amell aveva coinvolto nelle riprese alcuni wrestler come Cody Rhodes, che ha interpretato uno spacciatore.

Heels è stata creata e scritta da Michael Waldron e racconta la storia dei fratelli Spade che devono occuparsi dell’attività di famiglia, cercando di individuare il modo giusto per rimanere protagonisti nel competitivo mondo del wrestling.

Nel cast della serie anche Mary McCormack, Alison Luff, Kelli Berglund, Chris Bauer, Robby Ramos, Allen Maldonado, Trey Tucker, Roxton Garcia, James Harrison e David James Elliott nel ruolo del padre dei due protagonisti. Lo show è stato scritto da Michael Waldron (Rick and Morty) in collaborazione con Mike O’Malley (Survivor’s Remorse), impegnato anche come showrunner.

La prima stagione di Heels è disponibile su Starzplay.

Che ne pensate? Che legami ci saranno tra la stagione 2 di Heels e Arrow?

Fonte: TVLine