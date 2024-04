Heroes tornerà? Secondo Deadline Tim Kring, creatore della serie originale del 2006, sta sviluppando Heroes: Eclipsed, un nuovo reboot che l’autore ha proposto a potenziali distributori proprio nella settimana dell’eclissi solare (un elemento molto simbolico e ricorrente nella serie).

Ambientata molti anni dopo l’originale, Heroes: Eclipsed vede nuovi “soggetti avanzati” risvegliarsi e scoprire poteri che cambieranno la loro vita. Con l’arrivo di villain vecchi e nuovi che cercheranno di sopprimere ancora una volta questo nuovo passo avanti nell’evoluzione umana, sarà proprio il nuovo gruppo di eroi a farsi carico di salvare il mondo.

Heroes è andato in onda sulla NBC per quattro stagioni, segnando la cultura popolare dell’epoca, ed è tornato nel 2015 con la miniserie Heroes: Reborn, che aveva una premessa molto simile e segnava il ritorno di Noah Bennet (interpretato da Jack Coleman) a guidare gli eroi e cameo di attori come Sendhil Ramamurthy (Dr Mohinder Suresh), Masi Oka (Hiro Nakamura) e Greg Grunberg (Matt Parkman).

La nuova serie arriva in un panorama estremamente diverso rispetto all’originale e al suo reboot: la tv broadcast sta tramontando, al suo posto gli streamer propongono principalmente serie in binge watching. Per contro, i budget per le serie tv sono aumentati e gli effetti visivi “cinematografici” sono diventati molto più accessibili.

Heroes: Eclipsed verrà prodotta da Kring presso Universal Television, parte di Universal Studio Group. La serie è stata proposta alla NBC assieme a diversi streamer.