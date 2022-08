Times Square ha accolto un altro spettacolare cartellone pubblicitario in 3D e questa volta è House of the Dragon a conquistare l’attenzione dei passanti.

Le persone possono infatti ammirare un temibile drago mentre entra in scena, si guarda intorno e poi colpisce con le sue fiamme.

Dragons have landed in Times Square #HOTD pic.twitter.com/PdjrZhsykr — House of the Dragon (@HouseofDragon) August 12, 2022

Non è la prima volta che le serie tv conquistano Times Square e in precedenza erano stati i progetti Marvel e legati all’universo di Star Wars a sfruttare la tecnologia per creare un’esperienza unica.

Nel cast di House of the Dragon, in arrivo il 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Nelle puntate si scoprirà quello che accade quando la famiglia Targaryen, che ha ben 15 draghi, inizia ad affrontare un conflitto interno a causa della scelta di Re Viserys di nominare sua figlia Rhaenyra come erede al trono, pur avendo un erede maschio.

Che ne pensate del cartellone pubblicitario di House of the Dragon in 3D? Lasciate un commento!

Fonte: Twitter