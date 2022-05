è tornato a scrivere sul suo blog e questa volta tra i numerosi argomenti ha parlato del più che atteso e agognato romanzo, aggiungendo di aver visto un altro paio di episodio di, l’altrettanto atteso progetto targato HBO in arrivo in Italia il prossimo 22 agosto su Sky.

Di seguito la traduzione di alcune delle parti più salienti del suo intervento sul blog:

“The Winds of Winter” sarà un grande libro. Per come sta andando, potrebbe essere più grande di “Tempesta di Spade” o “Una danza con i draghi”, i libri più lunghi della serie fino ad oggi. Di solito taglio e rifilo una volta finito, ma ho bisogno di concludere prima.

Ho visto i primi montaggi di un altro paio di episodi di House of the Dragon e sono rimasto soddisfatto come lo sono stato degli episodi precedenti. Ryan e Miguel e il loro cast e la troupe stanno facendo un ottimo lavoro. Penso che tutti coloro che amano i personaggi complessi, conflittuali e grigi (come me) ameranno questa serie. Ci saranno molti draghi e battaglie, questo è certo, ma la spina dorsale della storia sono i conflitti umani, l’amore e l’odio, il dramma dei personaggi piuttosto che l’azione o l’avventura.