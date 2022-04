La serie ha ottenuto un ottimo debutto nel 2019, quando ha esordito come miglior nuovo drama in seconda serata di Channel 4 degli ultimi sei anni. Il cast della prima serie includeva Vicky McClure (I Am Nicola), Gemma Chan (I Am Hannah) e Samantha Morton (I Am Kirsty) che è stata nominata ai BAFTA per la sua performance.

La seconda stagione ha visto Suranne Jones (Gentleman Jack), nominata ai BAFTA per I Am Victoria, Letitia Wright (Black Panther, Top Boy) per I Am Danielle e Lesley Manville (Phantom Thread) in I Am Maria.

Savage ha detto: “È un vero onore per me lavorare e collaborare con Kate Winslet in questo primo film della nuova serie di I Am per Channel 4. Kate è una leggenda, un talento recitativo incredibile e sublime, e non vedo l’ora di iniziare a girare questa storia unica e importante che abbiamo creato insieme”.

La Winslet, che ha riscosso il plauso della critica sia in televisione (Mare of Easttown, Mildred Pierce) che sul grande schermo (The Reader, Eternal Sunshine of the Spotless Mind), ha dichiarato: “Ho sempre ammirato il lavoro di Dominic e, in particolare, il suo impegno nel raccontare storie vere. La televisione britannica è ai massimi storici, e mi sento entusiasta e onorata di far parte di questa comunità, specialmente in questo momento”.

I Am è prodotta da Me+You Productions. I produttori esecutivi sono Richard Yee e Dominic Savage, con la supervisione di Caroline Hollick e Gemma Boswell di Channel 4. La serie è prodotta dal co-fondatore di Me+You Krishnendu Majumdar e Josh Hyams. I Am è co-finanziata da Sky Studios e le vendite internazionali sono gestite da NBCU Global Distribution.

